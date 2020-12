Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

EllerstadtEllerstadt (ots)

Am 20.12.2020 gegen 21:15 Uhr kam es auf der Erpolzheimer Straße in Ellerstadt, Höhe des dortigen Sportheims, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Audi mit einer auf der dortigen Verkehrsinsel befindlichen Straßenlaterne kollidierte. Hierbei wurde am Fahrzeug der vordere linke Reifen abgerissen - der PKW kam an der Einmündung "In der Nauroth" zum Stehen. Ein die Gegenrichtung befahrender PKW eines 25-jährigen Bad Dürkheimers wurde durch den abgerissenen Reifen getroffen und beschädigt. Der 25-jährige konnte sein Fahrzeug stoppen und wurde nicht verletzt. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs hatte sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen sich anschließender Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass eine Person, bei der es sich um den Unfallverursacher gehandelt haben dürfte, als Beifahrer in einen schwarzen Mercedes Coupe stieg und davonfuhr. Derzeit stehen die Personalien des Unfallverursachers nicht fest - weitere Ermittlungen dahingehend erfolgen. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

