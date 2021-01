Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Bochum (ots)

Am 17. Januar, gegen 2.30 Uhr, wurde in Wattenscheid an der Berliner Straße 50 ein Einbruch in Baucontainer an einer Baustelle gemeldet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte im Nahbereich ein 23-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen werden. Dieser hatte mögliches Diebesgut von der Baustelle bei sich.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Hafbefehl vorliegt.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzuganstallt gebracht.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

