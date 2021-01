Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Ladendiebstahl in Herne

Herne (ots)

Ein Mitarbeiter einer Supermarkt-Filiale an der Dorstener Straße hat am Samstagnachmittag, 16. Januar, gegen 13 Uhr einen 22-jährigen Herner beobachtet, der Lebensmittel in seinem Rucksack verstaut hat. Als er den Mann darauf ansprach, flüchtete dieser in Richtung Kasse. Dort schubste er nach aktuellem Kenntnisstand eine Kassiererin, die sich ihm in den Weg gestellt hatte.

Der Supermarktmitarbeiter und ein Kunde hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen.

