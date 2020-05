Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Junger Mann attackiert Kontrahenten mit Pfefferspray - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag den 08.05.2020 gegen 22:00h kam es im Bereich des Bahnübergangs in der Lindenmattenstraße zu einem Konflikt zwischen jungen Männern. Nach einem Schlag ins Gesicht soll auch Pfefferspray versprüht worden sein, was von mehreren Personen an der geschlossenen Bahnschranke wahrgenommen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen dieses Vorfalls und einer Begebenheit die sich laut einem Zeugen mit den selben jungen Männern kurz zuvor unweit des Bahnhofs-Littenweiler zugetragen hat. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeiposten FR-Littenweiler unter 0761/557560-0 oder rund um die Uhr mit dem Polizeirevier FR-Süd unter 0761/882-4421 in Verbindung zu setzen.

