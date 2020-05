Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fußgängerampel beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 11.05.2020, wurde eine Fußgängerampel an der Ortsdurchfahrt von Unterlauchringen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen! Der Signalgeber der Ampel, die an der Kreuzung zur Rainleäckerstraße bzw. Martin-Luther-Straße steht, wurde auf der Seite des dortigen Einkaufsmarkts abgerissen. Dieser lag auf dem Boden. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) zu melden.

