Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brand in Schreinerei - Feuer schnell unter Kontrolle

Freiburg (ots)

Zu einem Brand in einer Schreinerei ist es am Montag, 11.05.2020, in WT-Tiengen gekommen. Kurz vor 14:00 Uhr hatte es in der Absauganlage zu brennen begonnen, nachdem diese eingeschalten worden war. Die angerückte Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschätzbar. Sowohl die Werkstatträumlichkeiten als auch Maschinen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

