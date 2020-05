Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Pkw aufgebrochen - Geldbeutel gestohlen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.05.2020, ist ein Auto aufgebrochen worden, das auf einem Parkplatz an der B 315 zwischen Bonndorf und Wellendingen abgestellt war. Die Fahrzeugeigentümerin war von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr dort mit ihrem Hund Gassi gegangen. Ihren Opel Corsa hatte sie auf dem ersten linksseitigen Parkplatz an der Bundesstraße, in Richtung Wellendingen gesehen, geparkt. In dieser Zeit wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse entwendet. In dieser befand sich nur Münzgeld. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, entgegen.

