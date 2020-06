Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Goldenstedt/Lutten

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Montag, 01.06.20, gegen 13.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Goldenstedt/Lutten. Eine 24-jährige aus Vechta befuhr mit ihrem PKW die Langfördener Straße aus Lutten kommend in Richtung Langförden. Auf gerade Strecke verlor sie offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und auf einem Acker zum Stehen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und dem Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Versorgung zugeführt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

