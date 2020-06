POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 31.05./01.06.20

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Versuchter Diebstahl von Elektroschrott Zum wiederholten Male wurde ein Täter auf dem Gelände der Deponie in Stapelfeld gestellt. Dieses Mal versuchte es ein 24-Jähriger aus Quakenbrück. Er hatte sich Schrott im Wert von geschätzt 500 Euro zusammengelegt, als er durch die Polizei überrascht wurde. Er versuchte, sich zu verstecken, was misslang. Eine 21-jährige Begleiterin, ebenfalls aus Quakenbrück, wurde in der Nähe der Deponie entdeckt. Die Tat ereignete sich am Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr.

