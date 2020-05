Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Am Samstag, 30.05.2020 befuhr ein 24jähriger Böseler mit seinem Pkw in Friesoythe den Koppelweg und wurde hier um 21:30 Uhr durch Beamte des Polizeikommissariates Friesoythe kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 24jährige Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist aber dafür unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Saterland - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kind Am Samstag, 30.05.2020 kam es gegen 12:05 Uhr in der Eichenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 25jährigen Autofahrer aus Ramsloh und einem 9jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Ramsloh. Der 9jährige übersah mit seinem Fahrrad beim Abbiegen in die Eichenstraße den Autofahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 9jährige Junge leicht verletzt und mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus Friesoythe gefahren. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe

Grüner Hof 59

26169 Friesoythe

04491 - 93 160

Knelangen, POK

- DSL -

karsten.knelangen@polizei.niedersachsen.de

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell