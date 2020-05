POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 31.05.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Verkehrsunfall mit der Nordwestbahn

Am Samstag, 30.05.2020, gegen 13.30 Uhr kam es in Vechta am Kötterweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und der Nordwestbahn. Ein 34-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem PKW Audi den Kötterweg aus Richtung Südmark kommend in Richtung Hagen-Ring-Straße. Am dortigen unbeschrankten Bahnübergang übersah er den aus Richtung Lohne herannahenden Zug der Nord-West-Bahn. Es kam zur Kollision. Durch den Verkehrsunfall wurde der 34-jährige schwer verletzt. Er wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst dem Krankenhaus Vechta zugeführt. Der Zugführer sowie die ca. 30 Fahrgäste blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der PKW des 34-jährigen sowie der Triebwagen der Nordwestbahn wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 34-jährige zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Vechta - Erregung öffentlichen Ärgernisses/ Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Freitag, 29.05.2020, gegen 13.40 Uhr kam es in Vechta auf einer Freifläche im Bereich der Straße An der Gräfte/Sprengepielstraße zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses. Dabei manipulierte ein 25-jähriger aus Damme in der Öffentlichkeit an seinem Geschlechtsteil. Bei Eintreffen der Polizei waren die Handlungen bereits beendet. Im Zuge der Personalienfeststellung leistete der Mann Widerstand. Dabei schlägt er einem der eingesetzten Beamten ins Gesicht. Anschließend versucht er diesen in den sog. "Schwitzkasten" zu nehmen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wird der Mann zu Boden gebracht. Durch die Widerstandshandlung werden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Letztendlich wurde der Mann vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Es werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, 30.05.20, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 24.00 Uhr, versuchte bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Osterberg einzudringen. Hierzu hebelte er offensichtlich mehrfach mit einem Werkzeug an einer Nebeneingangstür, die Tür hielt allerdings stand und der Täter gelangte nicht in das Wohnhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter 05491/9500 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Sonntag, 31.05.20, gegen 01.15 Uhr, kam ein 29-jähriger aus Damme mit seinem Fahrrad auf dem Ohlkenbergsweg alleinbeteiligt zu Fall. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest, die Entnahme einer Blutprobe wurde daher angeordnet. Der Dammer wurde bei dem Unfall verletzt und dem Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung zugeführt.

