Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 31.05/01.06.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 31.05.2020; 16:00 Uhr, wurde in Visbek, OT Erlte, ein 52-jähriger aus Großenkneten mit seinem PKW Volvo kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

