Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Parkscheinautomaten am Koblenzer Theater aufgebrochen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Freitag, 30.08.2019 wurde gegen 02.55 Uhr ein Parkscheinautomat am Theaterparkplatz in Koblenz, Neustadt, in der Nähe der Stresemannstraße gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Doppelautomaten wurden die Geldkassetten gestohlen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

