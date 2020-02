Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Baum lag quer auf der Varnhöveler Straße

Sturmtief Sabine hat am Montagabend (10.02.2020) einen größeren Baum entwurzelt und quer auf die Varnhöveler Straße stürzen lassen. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Lünener aus Richtung Werne kommend auf der Straße, als sich plötzlich kurz vor der Einmündung Am Sunderbach das Hindernis vor ihm auftat. Trotz einer Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem Baum nicht mehr verhindern. Beide Frontairbags seines PKW lösten aus und der Fahrer verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7 000 Euro.

Da der Baum in der Nacht nicht von der Straße beseitigt werden konnte, wurde über das Ordnungsamt der Stadt Werne der Bereich gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert.

