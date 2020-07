Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebe in Imbisswagen.

Lippe (ots)

Zwischen Samstag und Montag stiegen Unbekannte in zwei Imbisswagen ein, die in der Hoffmannstraße auf einem Supermarktparkplatz standen. Beide Wagen wurde durchsucht. Aus einem stahlen die Täter eine Tasche mit rund 120 Euro in Münzgeld. Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

