Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeuge meldet Einbruch.

Lippe (ots)

Am Sonntag meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass in der Wiemannstraße die Terrassentür eines Wohnhauses beschädigt sei. Ob die Täter Beute im Haus machten, ist noch unklar. Zeugen, die am Wochenende Verdächtiges im Umkreis bemerkt haben, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

