Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Volkshochschule

Hamm-Rhynern (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13. September (18.30 Uhr) und Montag, 14. September (4.30 Uhr), sind Unbekannte in die Räumlichkeiten der Volkshochschule auf der Straße An der Lohschule eingebrochen. Sie schlugen mehrere Fenster ein und verursachten einen Sachschaden in der Sporthalle. Die Schadenshöhe ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

