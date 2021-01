Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Am letzten Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in Bockum ein. Zwischen Samstag und Montag gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude. Hier entwendeten sie mehrere Werkzeuge sowie Musikgeräte. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Am 13. Januar bemerkte ein Zeuge mehrere Hebelspuren an einer Nebentür eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "Zum Dollberg". Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand, so dass die Täter nicht in das Haus einbrechen konnten. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell