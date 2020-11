Polizei Aachen

POL-AC: Zusammen im Advent - ein Dank der Feuerwehren, der Stadt, StädteRegi-on und der Polizei Aachen

Aachen/ StädteRegionAachen/ StädteRegion (ots)

Ein musikalisches Dankeschön an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und StädteRegion Aachen, ein Zusammenkommen unter Freunden, das symbolisiert jetzt schon im zehnten Jahr das Adventskonzert der Aachener Polizei. Doch in diesem Jahr ist bedingt durch die Pandemie alles anders. Wie bereits berichtet (Meldung vom 09.10.2020), kann das Konzert in diesem Jubiläumsjahr leider nicht wie gewohnt stattfinden.

In dieser besonderen Zeit, in der die Menschen vor allem sozialen Verzicht üben müssen, ist der Zusammenhalt untereinander jedoch umso wichtiger. Und der Wunsch nach Gemeinschaft und Freude umso größer.

Und so werden, wie schon zur ersten Pandemiewelle im Frühling, die Feuerwehren, die Stadt, die StädteRegion und die Polizei Aachen gemeinsam eine weitere "Zusammen"- Aktion starten und damit "Danke" sagen. "Danke" an alle Bediensteten und an alle Bürgerinnen und Bürger für die Unterstützung und den Zusammenhalt in den vergangenen Monaten. In Anlehnung an das Adventskonzert der Polizei wird an jedem Adventssonntag ein musikalischer Gruß über die sozialen Medien zu hören und zu sehen sein. Oliver Schmitt, bekannt als Sänger des Evergreens "Immer wieder geht die Sonne auf", wird uns mit Liedern und Videos auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Zugleich soll uns diese Aktion aber auch erneut daran erinnern, dass die Lebenswirklichkeit vieler Menschen fernab der Freude ist, die wir alle mit dem Advent verbinden und ruft zum Spenden auf.

Der Erlös wird erneut dem Hilfswerk "Menschen helfen Menschen" zu Gute kommen. Im Frühjahr konnten aus der "Zusammen"-Aktion 6147,13 Euro an den Verein übergeben werden.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern viel Spaß mit unseren musikalischen Beiträgen, eine schöne Adventszeit und bitte: "Bleiben Sie gesund!" (pw)

Info- Box: An jedem Adventssonntag wird jeweils ein weihnachtliches Musik- Video der beteiligten Institutionen veröffentlicht. Am 20. Dezember wartet dann noch ein ganz besonderes Video auf die Hörer*innen und Zuschauer*innen. Besuchen Sie uns im Advent auf unseren Facebook- Seiten oder finden Sie uns auf dem Youtube- Kanal der Stadt Aachen unter: "Zusammen am 1. Advent" und Folgende.

Spendenkonto "Menschen helfen Menschen" Sparkasse Aachen IBAN DE17390500000000776666

Das Bild kann rechtefrei übernommen werden.

