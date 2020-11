Polizei Aachen

POL-AC: Geistig verwirrter Mann schlägt Busfahrer mit Nothammer - Zwangseinweisung durch Notarzt

EschweilerEschweiler (ots)

Ein 21- jähriger Mann hantierte gestern Morgen (26.11.2020) gegen 6.30 Uhr im Bus der Linie EW 2 mit einem Nothammer. Der 56- jährige Busfahrer versuchte dies zu unterbinden und sprach den augenscheinlich alkoholisierten Mann an. Unvermittelt griff der 21- jährige Tatverdächtige den Fahrer mit dem Nothammer an und verletzte ihn leicht. Als die Polizisten eintrafen zeigte der Tatverdächtige deutliche Stimmungsschwankungen. Er verhielt sich verbal aggressiv und versuchte zu flüchten. Daraufhin fesselten die Beamten den Mann. Er gab an, unter einer psychischen Erkrankung zu leiden. Ein Notarzt wies den Tatverdächtigen in eine Psychiatrie ein. Auf Anordnung eines Richters entnahm ihm dort ein Arzt eine Blutprobe. Der leicht verletzte Busfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (fp)

