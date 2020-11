Polizei Aachen

POL-AC: Hochwertige Handys bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

AachenAachen (ots)

Unbekannte Täter sind heute Morgen (26.11.2020) in ein Telekommunikationsgeschäft auf dem Holzgraben eingebrochen und haben mehrere hochwertige Handys entwendet. Das Zerschlagen der Glaseingangstür hatte gegen 05.45 Uhr einen Alarm in der Zentrale des Unternehmens ausgelöst. Als die Polizei nur wenig später am Tatort eintraf, fehlte von den Tätern jedoch jede Spur. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell