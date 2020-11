Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

AachenAachen (ots)

Gleich mehrere Bewohner eines Hauses in der Viktoriastraße haben heute Morgen (24.11.20, 03.40 Uhr) die Polizei verständigt. Sie hatten einen lauten Knall aus dem Treppenhaus vernommen und beim Nachsehen eine zerschlagene Scheibe in der Haustüre entdeckt. Einen Verursacher konnten die Zeugen jedoch nicht ausfindig machen. Am vergangenen Samstag, also nur wenige Tage zuvor, wurde bei einem Einbruch im gleichen Haus ein Fahrrad entwendet. Entsprechend aufmerksam war man geworden.

Noch während die Streife mit der Spurensicherung in der Viktoriastraße beschäftigt war, ertönte plötzlich ein weiteres Scheibenklirren; dieses Mal aus Richtung Josefskirche. Im Laufschritt begaben sich die Beamten in Richtung Adalbertsteinweg und erwischten dort einen 21-Jährigen, der gerade durch die zerschlagene Scheibe einer Bäckerei hinaus auf die Straße gesprungen war. Auch dort hatten Anwohner bereits, mehr oder weniger zeitgleich mit dem Eintreffen der Streife, nach einem lauten Scheppern den Notruf gewählt. Ein 45-Jähriger, der offenbar "Schmiere gestanden" hatte, wurde nach einem misslungenem Fluchtversuch im Kirberichshofer Weg festgenommen. Auch bei der Bäckerei hatte es vor Kurzem zwei Einsätze wegen Einbrüchen gegeben.

Die Frage, ob und welche Taten genau auf das Konto der beiden Festgenommenen gehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls. (am)

