POL-DN: Einbrecher in Zerkall

Hürtgenwald (ots)

Im Laufe des Mittwochs verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Straße "Weingartsberg".

Zwischen 06:30 Uhr und 20:00 Uhr schlugen sie ein Loch in die Scheibe einer Terrassentür, griffen durch dieses hindurch und öffneten die Tür. Sie begaben sich in die Wohnräume und durchsuchten diese nach verwertbarem Diebesgut. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen sie einen Laptop an sich und entkamen hiermit in nicht bekannte Richtung. Die Kriminalpolizei wurde zum Tatort gerufen, um Spuren zu sichern.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise werden an die Notrufnummer 110 erbeten.

