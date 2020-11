POL-AC: Betrunkener Randalierer landet im Gewahrsam

Polizei Aachen

Betrunkener Randalierer landet im Gewahrsam

Würselen

Gestern Abend (24.11.2020) gegen 22.30 Uhr wurden Zeugen durch einen lauten Knall auf einen randalierenden, augenscheinlich stark angetrunkenen Mann auf der Oppener Straße aufmerksam. Deren Angaben zufolge hatte der Tatverdächtige einen Pkw beschädigt und eine Haustür eingetreten. Die Beamten nahmen den 20- Jährigen in Gewahrsam und fesselten ihn. Im Streifenwagen rastete der Mann völlig aus. Er verhielt sich aggressiv, schrie die Polizisten während des Transports an, trat gegen die Rückenlehne, beschädigte den Streifenwagen und versuchte zu flüchten. Da sich der 20-Jährige auch auf der Wache nicht beruhigen wollte, erfolgte die Blutprobenentnahme eines Arztes unter Anwendung von unmittelbarem Zwang der Polizisten. Im Anschluss ging es zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle. Die Beamten leiteten unter anderem ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

