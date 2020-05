Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rollerfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots)

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis Kusel. Der 26-Jährige steht im Verdacht, am Montagnachmittag mit seinem Pkw einen E-Scooter überholt und absichtlich "geschnitten" zu haben. Der Scooter-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Beifahrerseite des Pkw und stürzte; er blieb zum Glück unverletzt.

Vorausgegangen war nach den bisherigen Ermittlungen die Situation, dass der Pkw-Fahrer in der Eisenbahnstraße vom Fahrbahnrand anfahren und sich in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Dabei übersah er zwei E-Scooter, die sich von hinten in gleicher Fahrtrichtung näherten. Die beiden Rollerfahrer konnten dem Pkw ausweichen und einen Zusammenprall verhindern. Allerdings fühlte sich der Pkw-Fahrer durch das Lachen eines Rollerfahrers provoziert, weshalb er ihn zur Rede stellen wollte.

Auf den 26-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

