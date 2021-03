Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenau - Gehäufte Verkehrsverstöße

Ortenau (ots)

Das Auftragsbuch der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg war am Wochenende mit zahlreichen Verkehrsverstößen gefüllt. So mussten nicht nur auf der A5 und bei einer Kontrollstelle auf der B28, sondern auch in Offenburg und Schutterwald insgesamt 16 Verkehrsteilnehmer zur Anzeige gebracht werden. Neun davon waren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs, während zwei Autofahrer sowie der Lenker eines Kleinlastwagens die Alkoholgrenze überschritten hatten. Vier Mal konnten die Kontrollierten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und müssen mit entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen. Zwei alkoholisierte und in ihrem Fahrzeug schlafende Personen kamen mit vorbeugenden Maßnahmen davon - ihnen wurde zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Die Polizei weist darauf hin, dass auch zukünftig die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer im Blickfeld gehalten wird und Alkohol- sowie Drogenfahrten empfindliche Strafen nach sich ziehen.

/cw /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell