POL-RTK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3374 in Bad Schwalbach wurde am Freitagnachmittag gegen 17:10 Uhr ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw tödlich verletzt.

Der 26 Jahre alte Motorradfahrer aus Mainz fuhr mit seiner Suzuki die Reitallee/L 3374, von Bad Schwalbach kommend, in Richtung B 260. In einer engen Kurve kam er zu Fall und rutschte mit seinem Motorrad unter einen entgegenkommenden Ford Transit. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Ford blieb unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Zur Betreuung der anwesenden Beteiligten kam die Seelsorge in Not vor Ort.

Die L 3374 musste zwischen der B 260 und Ortseingang Bad Schwalbach für die Zeit der Unfallaufnahme bis 20:25 Uhr gesperrt werden. Ein Hubschrauber der Polizei war für Luftbildaufnahmen im Einsatz.

