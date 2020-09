Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfälle in Kornwestheim und Ehningen

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Freitag gegen 17.00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Radfahrer die Villeneuvestraße in Richtung Pflugfelder Straße, als dieser einen Anruf auf seinem Handy erhielt. Beim Versuch den Anruf entgegen zu nehmen verlor der 34-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Radfahrer prallte gegen die Heckscheibe so dass diese zersplitterte und ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Schnittverletzungen am Arm zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ehningen: Gesundheitliche Probleme führen zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag befuhr ein 80-jähriger Daimler-Benz Fahrer gegen 12.00 Uhr die Böblinger Straße in Richtung Ortsmitte, als dieser auf Grund eintretender Schwindelgefühle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug noch auf einen dahinter abgestellten Renault geschoben, so dass sich der Sachschaden auf insgesamt rund 30.000 Euro summierte. Der 80-Jährige wurde auf Grund seines gesundheitlichen Zustandes für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der 80-Jährige noch an der Unfallstelle auf seine Fahrerlaubnis verzichtete wurde sein Führerschein einbehalten und zur weiteren Entscheidung der Verwaltungsbehörde übersandt.

