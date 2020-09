Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg: Betrunkener Autofahrer stößt mit Streifenwagen zusammen

Am Freitag gegen 07:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer, der mit seinem Mercedes auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart im Bereich der Anschlussstelle Zuffenhausen in Richtung Engelbergtunnel unterwegs und durch seine Fahrweise aufgefallen war. Am Ende des Engelbergtunnels hatte eine Streifenbesatzung es Polizeireviers Ditzingen zu ihm aufgeholt. Im Bereich der Überleitung zur A 8 in Richtung Karlsruhe gab der 44-Jährige Gas und fuhr auf den vor ihm fahrenden VW Polo eines 40-Jährigen auf. Der Mercedes wurde daraufhin nach links abgewiesen und stieß gegen den neben ihm fahrenden Streifenwagen. Während das Polizeifahrzeug zwar stark beschädigt wurde, jedoch fahrbereit blieb, mussten der VW und der Mercedes abgeschleppt werden. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der 44-Jährige, bei dem sich der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bei einem Atemalkoholtest bestätigte, musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Fahrerschein wurde einbehalten. Wie sich mittlerweile herausstellte, war er zuvor bereits gegen eine Leitplanke geprallt und hatte dort ein Kennzeichenschild seines Autos verloren.

