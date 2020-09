Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Gebäudeanbau in Flammen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 23.10 Uhr wurden dem Führungs- und Lagezentrum beim Polizeipräsidium Ludwigsburg und der Integrierten Leitstelle für den Landkreis Ludwigsburg ein brennendes Gebäude an der Ecke Stuttgarter Straße/Kronenstraße in Korntal-Münchingen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Anbau eines Wohn- und Gewerbegebäudes in Flammen. Glücklicherweise konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr ein Übergreifen auf den angrenzenden Gebäudekomplex verhindert werden, weshalb durch den Brand auch keine Personen verletzt wurden. Die Brandursache ist bislang noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Neben drei Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren die Feuerwehren aus Korntal und Münchingen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 36 Wehrleuten am Einsatzort.

