Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unbekannter zerkratzt Motorhaube - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

In der Zeit von Montag, 23.03.2020 bis Freitag, 27.03.2020 wurde die Motorhaube eines in der unteren Hauptstraße in Löffingen abgestellten PKW von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 EUR.

Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

