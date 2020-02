Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Folgenschwere Auseinandersetzung bei Abi-Feier

Rahden (ots)

Zu einer folgenschweren Schlägerei ist es offenbar auf einer Abi-Feier in Rahden im Festsaal "Bohne" in der Nacht zu Samstag gekommen. Ein 27-jähriger Rahdener liegt seit dem mit erheblichen Gesichtsverletzungen im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. Unterdessen erstatteten am Sonntagnachmittag Angehörige des Opfers Anzeige bei der Polizei.

Die schilderten den Beamten, dass sich der 27-Jährige auf der Feier befunden habe, als es gegen 3.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sei, an der mutmaßlich drei Personen beteiligt gewesen sein sollen. Ihrem Angehörigen sei neben Schlägen ins Gesicht möglicherweise auch Tritte versetzt worden. Nach dessen Einlieferung ins Klinikum sei eine mehrstündige Operation erfolgt, so die weiteren Schilderungen der Angehörigen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Polizei in der Nacht nicht gerufen wurde. Allerdings sei die Rettungsleitstelle gegen 4.18 Uhr verständigt worden. Wer an der Tat beteiligt war und warum es zum Streit kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

