Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Alkoholisierter PKW-Fahrer kommt von der Straße ab und fährt gegen eine Garage - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen, OT Seppenhofen;]

Am Sonntag, 29.03.2020 gegen 16:35 Uhr kam ein 58-jähriger PKW-Fahrer aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung im Ortsteil Seppenhofen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und durchbrach anschließend das Mauerwerk einer Garage. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein großes Loch in die Garagenwand gerissen. Das Dach der Garage verschob sich nicht unerheblich. Die zwei in der Garage befindlichen Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Mauersteine erheblich beschädigt. Am PKW des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu, so dass er durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Hier wurde die Erstversorgung der Verletzungen, sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Den Führerschein zogen die Polizeibeamten ein. Den Fahrzeuglenker erwartet nun ein Strafverfahren.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 33.000 EUR geschätzt.

