Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rheinau (ots)

Das ein 25-jähriger Audi-Lenker gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde am Montag in einer Verkehrskontrolle von Beamten des Polizeireviers Kehl festgestellt. Der Führerscheinlose wurde gegen 23 Uhr in der Hauptstraße einer genaueren Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der junge Fahrer zwar mit einem Firmenwagen am Straßenverkehr zu später Stunde teilnahm, hierfür allerdings nie eine erforderliche Fahrerlaubnis erworben hatte. Eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird jetzt gegen den 25-Jährigen gefertigt. Aber auch der Vorgesetzte des jungen Fahrers steht in der Verantwortung. Eine Strafanzeige, da er den Firmenwagen seinem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hatte, ohne zu prüfen ob dieser die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, wird nun gegen diesen vorgelegt. /bp

