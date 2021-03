Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Lkw verursacht Sachschaden

Offenburg (ots)

Am Montag kam es in der Tullastraße zu einem rund 10.000 Euro teuren Sachschaden an einem VW, als der Fahrer einer Sattelzugmaschine nach links in die Okenstraße abgebogen ist. Hierbei scherte das Heck des Aufliegers aus und blieb dabei mit der hinteren rechten Ecke am geparkten VW Caddy hängen. Ein Zeuge, der den Vorfall gegen 11 Uhr beobachtete, folgte dem 53-jährigen Lkw-Fahrer, der in der Zwischenzeit weiterfuhr. Nach eigenen Angaben habe dieser den Unfall überhaupt nicht bemerkt. /bp

