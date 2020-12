Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Leutershausen, Rhein-Neckar-Kreis: Joggerin nach Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Schriesheim / LeutershausenSchriesheim / Leutershausen (ots)

Bereits am Sonntag, dem 13.12.2020, kam eine Joggerin im Feldgebiet zwischen Schriesheim und Leutershausen aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Eine Passantin wurde gegen 11:25 Uhr auf die bewusstlose 52-Jährige auf dem Weg, parallel zur Oberen Bergstraße in Richtung Leutershausen, aufmerksam und verständigte umgehend die Rettungsleitstelle. Die schwer Verletzte befindet sich seitdem in ärztlicher Behandlung. Die Experten des Verkehrdienstes des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und suchen weiter nach Zeugen. Personen, die Beobachtungen im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und 11.25 Uhr gemacht auf der Strecke gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621 174-4222 an die Beamten zu wenden.

