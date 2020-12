Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verbotswidrig abgebogen und mit Straßenbahn kollidiert

Mannheim (ots)

Ein Wendemanöver endete am Freitagabend mit einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn und mehr als 11.000 Euro Sachschaden. Der 59-jährige Fahrer eines Nissan fuhr gegen 19.10 Uhr auf der Renzstraße als er auf Höhe der Hebelstraße trotz Verbots nach links abbiegt. Dabei übersieht er die in die selbe Richtung fahrende Straßebahn und stößt mit dieser zusammen. Der Autofahrer sowie die Insassen der Straßenbahn blieben glücklicherweise allesamt unverletzt. Am Pkw musste jedoch abgeschleppt werden. Auf die Straßenbahn wurde in Mitleidenschaft gezogen und musste anschließend die Rundfahrt beenden.

