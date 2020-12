Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Heidelberg (ots)

Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit kam es am Freitagabend zu einem Zusammenstoß eines Fußgängers und eines Radfahrers in Karlsruher Straße. Ein 82-jähriger Fußgänger überquerte um 17.40 Uhr die Straße ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz Vollbremsung konnte ein 37-jähriger Radfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, wodurch zu einem Zusammenstoß kam. Aufgrund der erlittenen Verletzungen der beiden Unfallbeteiligten wurde ein Rettungswagen an die Unfallstelle beordert, der sich den beiden leicht Verletzten annahm. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

