Bottrop

Am Sonntag, zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr, öffneten Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss an der Gungstraße. Sie durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in das Büro des Gemeindehauses an der Welheimer Straße ein. Aus einem Kühlschrank in der Küche entwendeten sie mehrere Getränke. Aus dem Büro nahmen die Täter einen Laptop, Bargeld und eine Küchenmaschine mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag schoben Unbekannte gewaltsam eine Schiebetür zu einem Getränkemarkt an der Prosperstraße auf. Sie entwendeten Tabakwaren und flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Samstag zur Tageszeit gelangten Unbekannte im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung an der Essener Straße. Sie hebelten die Tür auf. Bislang konnten noch keine Angaben gemacht werden, was gestohlen wurde.

Marl

Am Sonntagabend entwendeten unbekannte Täter aus einen grauen Mercedes CLS 500 ein festeingebautes Navigationssystem. Um in das Fahrzeug an der Dorstener Straße zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Dabei entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter am Creiler Platz installierte und gesicherte Veranstaltungstechnik gestohlen. Mit der Beleuchtungstechnik wurden unteranderem Fassaden angestrahlt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

Unbekannte entwendeten am Freitagnachmittag einen grauen Citroen C1 an der Kaiserstraße. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Mit Schmuck als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch am Achtenbecksweg. Am Samstagabend verschafften sie sich Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie ein Kellerfenster gewaltsam öffneten. Hierdurch gelangten sie in die weiteren Räume des Hauses. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter durch die Haustür.

Recklinghausen

Einen Lkw-Auflieger entwendeten unbekannte Täter an der Sibylla-Merian-Straße. Die Tatzeit konnte nur grob eingeschätzt werden. Der Auflieger wurde am 07. September an der Straße abgestellt. Am Sonntag wurde der Diebstahl festgestellt.

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte einen Tankdeckel an einem Lkw an der Richardstraße auf. Anschließend entwendeten sie Dieselkraftstoff aus dem Tank. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Sonntag zur Tageszeit gelangten unbekannte Täter in das zweite Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Josef-Kipp-Stiege. Hier öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür. In der Wohnung wurden die Räume und Schränke nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Am Samstag zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Im Romberg auf. Nahezu alle Räume durchsuchten sie nach Beute und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Waltrop

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter ein Erdgeschossfenster an einer Schule an der Taeglichsbeckstraße auf. Sie betraten sämtliche Räume und suchten nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Über eine Terrassenüberdachung drangen Unbekannte im ersten Oberschoss in ein Einfamilienhaus ein. Der Einbruch passierte zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag an der Tinkhofstraße. Angaben zu Beute oder Fluchtrichtung der Täter können noch nicht gemacht werden.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter einen braunen Audi TT an der Widumer Straße. Hinweise auf die Täter und deren Fluchtrichtung liegen nicht vor. Das Auto wurde mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen geführt.

Bereits am Freitagvormittag gelangte ein unbekannter Mann über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein gewerblich genutztes Gebäude an der Von-Hofmann-Straße. Nach ersten Erkenntnissen nahm er nichts mit. Der Einbruch wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Personenbeschreibung: 30 - 40 Jahre alt, ca. 1,80m groß und schlank, kurze braune Haare, bekleidet mit blauer Jeanshose, dunklem Oberteil mit langen Ärmeln, Mund-Nasenschutz.

Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete am Vormittag um 10 Uhr einen unbekannten Mann bei einem Einbruch in ein Reihenhaus am Heimstättenweg. Der Mann gelangte zwar durch ein auf Kipp stehendes Fenster ins Gebäude. Aufgrund der Zeugin flüchtete er dann aber ohne Beute in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in eine Kirche an der Kirchstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen traten sie ein auf Kipp stehendes Fenster ein. Anschließend entwendeten sie Bargeld und einem Opferstock. Hinweise liegen nicht vor.

Datteln

Zwischen Freitag 19:00 Uhr und Samstag kurz nach Mitternacht hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus an der Höttingstraße auf. Die Räume im Erdgeschoss und im Obergeschoss durchsuchten sie nach Beute. Ob etwas entwendet wurde, dazu konnten noch keine Angaben gemacht werden.

