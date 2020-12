Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim, Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Stromkästen und Verkehrszeichen beschmiert - Zeugen gesucht

Heidelberg / SandhausenHeidelberg / Sandhausen (ots)

Im Verlauf der Woche wurden im Bereich des Cuzaring (Kirchheim) mindesten acht Stromkästen sowie Verkehrszeichen festgestellt, die mit schwarzer Farbe besprüht wurden. Die Farbschmierereien drücken offenbar Rivalitäten zu Fußballvereinen in der Region aus. Auch im Stadtgebiet Sandhausen wurden mehrere Farbschmierereien festgestellt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Beamten zu wenden.

