Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Lkrs. KN) Betrunkener Fahrradfahrer kontrolliert (24.08.2020)

Singen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend, gegen 21 Uhr, in der Franz-Sigel-Straße einen 38-Jährigen Fahrradfahrer kontrolliert, der während der Fahrt sein Handy bediente. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war und eine Tüte Betäubungsmittel mit sich führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,3 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlasst. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

