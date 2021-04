Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Zufälliger Fund einer professionellen Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen - zwei Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.04.2021, hat die Polizei per Zufall in einem alten Bauernhof bei Laufenburg eine professionelle Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen gefunden. Gegen 10:00 Uhr war der Hof von Beamten des örtlichen Polizeipostens aufgesucht worden, um einen Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken. Diesem lag die Anzeige eines Energieversorgers wegen des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie zugrunde. Im Objekt traf die Polizei auf zwei Männer und eine professionell ausgestattete Cannabisplantage, die auf mehrere Räume verteilt war. Abgeerntete Marihuana-Blüten waren zum Trocknung ausgelegt. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei gut 900 Cannabispflanzen und Marihuana-Blüten im zweistelligen Kilogrammbereich. Bei der Durchsuchung wurde auch eine durchgeladene Schreckschusswaffe gefunden, die unter einem Kopfkissen im Schlafzimmer lag. Gegen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 35 Jahren wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Haftbefehle erlassen.

