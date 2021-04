Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto zerkratzt - Tatverdächtiger flüchtet

Freiburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 23.04.2021, hat ein Unbekannter ein Auto in Bad Säckingen zerkratzt. Kurz vor 05:00 Uhr hatte der Besitzer einen jungen Mann dabei beobachtet, wie er sich an seinem auf einem Parkplatz in der Güterstraße abgestellten Pkw zu schaffen machte. Als er ein Geräusch wahrnahm, sprach er den Täter aus seinem Wohnungsfenster heraus an. Dieser flüchtete dann mit einem Fahrrad. Am Auto waren zwei Kratzer vorhanden, der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Jugendlicher, ca. 16 Jahre alt, dunkel bekleidet mit schwarzer Kapuze. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) entgegen.

