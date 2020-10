Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Falsche Polizisten weiter aktiv - 24-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Die aktuelle Welle von Anrufen der "falschen Polizisten" im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei hält weiter an. Auch am Donnerstag meldeten sich wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die von den Betrügern angerufen und mit der bekannten Masche konfrontiert worden waren. Glücklicherweise kam es dabei nach bisherigen Feststellungen zu keiner Tatvollendung.

Nachdem sich eine 82-jährige Frau aus Bonn-Duisdorf am Mittwoch (07.10.2020) an die Polizei gewandt hatte, gelang außerdem am gestrigen Donnerstag (08.10.2020) die Festnahme eines "falschen Polizisten":

Die 82-Jährige hatte bereits seit dem 23.09.2020 Anrufe der Telefonbetrüger erhalten, die sie am Telefon dazu überzeugen wollten, ihre Ersparnisse von der Bank zu holen, um dadurch Ermittlungen gegen eine Einbrecherbande und angeblich darin involvierte Bankmitarbeiter zu unterstützen. Nachdem sich die "richtigen" Ermittler des Kriminalkommissariats 21 in die laufende Kommunikation mit der Dame eingeschaltet hatten, wurde mit den Betrügern eine Geldübergabe an ihrem Wohnhaus vereinbart. Hierbei gelang die Festnahme des 24-jährigen Geldabholers, der der Polizei bereits auf den Gebieten der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität bekannt ist. Er wurde festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn und zu möglichen weiteren Tatbeteiligten dauern an.

Die Polizei warnt: Betrüger geben sich als Polizisten aus und berichten z.B. von Einbrüchen in der Nachbarschaft oder anderen Straftaten und kündigen an, dass Sie möglicherweise das nächste Opfer sein könnten.

Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich!

Geben Sie keine Auskünfte am Telefon! Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zu Hause oder auf einer Bank haben - auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen.

Lassen Sie sich keine Angst machen und nicht unter Druck setzen!

Beenden Sie das Telefonat - legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon.

Informieren Sie sofort die Polizei über 110, indem Sie nach dem Auflegen selbst den Notruf der Polizei wählen. Vertrauen Sie sich zudem Angehörigen oder Bekannten an.

Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte aus!

Weitere Tipps zum Schutz vor Trickbetrügern: bonn.polizei.nrw.

