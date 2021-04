Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßliche Ladendiebin wehrt sich

Freiburg (ots)

Eine mutmaßliche Ladendiebin hat sich am Donnerstag, 22.04.2021, in Bad Säckingen gewehrt, um im Besitz von Zigaretten zu bleiben. Gegen 13:45 Uhr war die 21-jährige in einem Einkaufsmarkt dabei beobachtet worden, wie sie mehrere Waren einsteckte. Als sie sich von einer Verkäuferin entdeckt fühlte, legte sie das mutmaßliche Diebesgut wieder zurück bis auf zwei Packungen Zigaretten. Diese wollte sie vehement nicht mehr herausgeben, wehrte sich und versuchte zu flüchten. Letztlich konnte die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen die Frau wird wegen räuberischem Diebstahls ermittelt.

