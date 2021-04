Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Alarmauslösung - Scheibe eingeschlagen

Soest (ots)

Eine Alarmauslösung und Sirenengeheul riefen am Donnerstag (22. April), gegen 22.12 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Nach der Alarmauslösung berichtete eine Zeugin an einer Tagesklinik am Hattroper Weg, dass es auch nach Rauch riechen würde. Die eintreffende Feuerwehr konnte keinen Brandort feststellen, jedoch eine eingeschlagene Fensterscheibe ausfindig machen. Da nicht feststand, ob ein Einbrecher noch im Gebäude sein könnte, rückte die Polizei mit einem Diensthund an und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ein Einbrecher war jedoch nicht vor Ort. Beute machten die Einbrecher wohl nicht. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell