Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fensterscheiben am Schulgebäude eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Vier eingeworfene Fensterscheiben an der Sporthalle eines Schulgebäudes in der Paul-Gerhardt-Straße zeugen von einer sinnlosen Zerstörungswut unbekannter Täter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können. Sie haben die Möglichkeit sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

