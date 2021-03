Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte brechen in Kiosk ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots)

Am Freitagmorgen gegen 03:50 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte Zugang zum Lagerraum eines Kiosks im Gebäude eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße, indem sie die Glasscheibe der Eingangstüre mit einem Gullideckel einschlugen. Aus einem Regal entwendeten sie mehrere Zigaretten-Packungen. Weder über den an der Türe verursachten Sachschaden, noch über den Wert des Diebesgutes liegen derzeit Erkenntnisse vor. Der Kiosk ist mit einer Alarmanlage gesichert. Der Alarm lief bei einem Verantwortlichen auf, der unverzüglich das Kiosk aufsuchte. Parallel verständigte er die Polizei. Die sofort veranlasste polizeiliche Fahndung nach den Einbrechern, die zwischenzeitlich das Gebäude verlassen hatten, verlief negativ. Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Person 1 trug eine helle Daunenjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, schwarze Sportschuhe mit auffälligen Reflektoren und eine schwarze Mund-Nasen-Schutz-Maske. Person 2 hatte helle Haare und trug eine dunkle Daunenjacke, eine hellbraune Hose.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-33010 beim Polizeirevier MA-Neckarstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell