Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Einbrüche - beschädigte Autos - Fahrbschmiererei - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr war am Sonntag gegen 18.40 Uhr mit 30 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen zum Löscheinsatz ausgerückt. Bei einem Waldstück beim Rietenauer Weg wurden offenbar Abfälle verbrannt, wobei auch eine Grünfläche unkontrolliert Feuer fing. Der Brand wurde gelöscht, ohne das Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Allmersbach im Tal: Autoscheibe eingeworfen

In der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr warf ein Unbekannter mit einem Stein die Scheibe eines Pkw Mitsubishi ein, der in der Lortzingstraße geparkt war. Dabei entstand auch an einer Türe ein Lackschaden. Die Reparaturkosten belaufen sich nun auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Vermutlich beim Rückwärtsfahren stieß am Sonntagnachmittag in der Bahnhofstraße ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten 3er-BMW und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Er flüchtete anschließend ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr ereignete, wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Waiblingen: Einbrüche

Gleich in zwei Wohnungen in der Straße Oberer Rosberg brachen bisher unbekannte Diebe am Samstag im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 22:10 Uhr ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Was genau entwendet wurde, ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden-Hanweiler: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV mit Ladefläche befuhr am Sonntag gegen 17:20 Uhr die Trollingerstraße in Richtung Weinberge entlang. Im Bereich einer Baustelle streifte er den VW einer entgegenkommenden Autofahrerin, obwohl er wartepflichtig gewesen wäre. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am VW entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Beim Fahrer des schwarzen SUV soll es sich um einen dunkelhaarigen Mann, vermutlich mit Bart, handeln. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Urbach: Von Sonne geblendet

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 9 Uhr in der Gartenstraße. Ein 31 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte von der Gartenstraße nach links in die Jahnstraße abbiegen und übersah hierbei aufgrund der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden Jeep eines 56-Jährigen.

Winterbach: Farbschmierereien

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen beschmierten bisher unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes in der Ritterstraße mit orangener Farbe und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell