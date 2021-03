Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auto zerkratzt - Heckscheibe eingeschlagen - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Auf der Bismarckstraße fahrend missachtete ein 28-jähriger Pkw-Lenker am Sonntag gegen 18.30 Uhr an der Einmündung der Alexanderstraße die Vorfahrt eines von dort fahrenden Pkw-Lenkers. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

Westhausen: Heckschreibe eingeschlagen

An einem in der Schumannstraße geparkten Ford wurde vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Unbekannten die Heckscheibe eingeschlagen und Sachschaden verursacht. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Sachbeschädigung

Auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule Welland in der Hofherrnstraße, haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr zwei Straßenlaternen mutwillig zerstört und einen Schaden von ca. 2000 Euro verursacht. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Auf der K 3223 von Ellwangen-Haisterhofen kommend, missachtete ein 18-jähriger Opel-Lenker am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr die Vorfahrt eines aus Richtung Röhlingen heranfahrenden 48-jährigen VW-Lenkers, als er an der Einmündung zur L 1029 nach Röhlingen abbiegen wollte. Durch die Kollision wurde der 18-jährige Opel-Lenker, sein 17-jähriger Beifahrer sowie der 48-jährige VW-Lenker leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. 20.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Bopfingen: Auffahrunfall

Einen Schaden von ca. 5000 Euro verursachte am Sonntag ein 32-jähriger Renault-Lenker, als er gegen 13.10 Uhr beim Abbiegen von der L 1060 nach rechts in die Schneidheimer Straße aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt vor ihm haltenden Pkw eines 79-jährigen Daimler-Lenkers auffuhr.

Aalen: Unfall auf der B29

Am Montag um kurz vor 6 Uhr kam es zu einem Unfall am Teiler der B29 und der B19 im Bereich der "Aalener Brezel". Beim Fahrstreifenwechsel touchierte ein 22-jähriger Chrysler Nitro-Fahrer einen daneben fahrenden Mercedes-Benz AMG eines ebenfalls 22-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auto zerkratzt

In der Lessingstraße wurde zwischen Samstagabend, 19:30 Uhr und Sonntagmorgen, 05:30 Uhr, ein PKW BMW beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug wurde mit einem spitzen Gegenstand das linke hintere Seitenteil zerkratzt. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell